Üye Girişi
Haberler

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Eğitim Vurgusu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Eğitim Vurgusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 'Eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız' diyerek Türkiye'nin geleceği için güçlü bir eğitim sisteminin önemine dikkati çekti. Eğitimde ortak bir amaç doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türkiye Yüzyılı olarak hedeflediğimiz bu yeni dönemde, Türk milletinin lider bir rol üstlenebilmesi ancak ve ancak güçlü bir eğitim sistemi ile mümkündür. Yürekten inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır ve Türk yüzyılı eğitimle inşa edilecektir." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"na katılan Geylan, Türkiye'yi daha ileri taşımak için eğitimde ortak bir amaç doğrultusunda hareket edilmesi, devletin geleceğini inşa edecek olan gençlerin ahlaki, milli ve manevi değerlerle donatılmış, çağın ihtiyaçlarına uygun mesleki becerilere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Geylan, toplumun talep ettiği her türlü mesleki, teknik, bilimsel ve vicdani alanların eğitiminin açık, şeffaf ve devlet denetiminde olması gerektiğine vurgu yaparak, "Günümüz dünyası hızla değişmekte ve dönüşmektedir. Türk milletinin bu değişim ve dönüşüm sürecinde geri kalmaması, aksine bu sürecin öncülerinden biri olması gerekiyor. Türkiye Yüzyılı olarak hedeflediğimiz bu yeni dönemde, Türk milletinin lider bir rol üstlenebilmesi ancak ve ancak güçlü bir eğitim sistemi ile mümkündür. Yürekten inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır ve Türk yüzyılı eğitimle inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

"Eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her alanda olduğu gibi eğitimde de ileri gitmek, kendi milli değerlerini koruyarak çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek zorunda olduğunu belirten Geylan, "Geleceğimizi inşa ederken, eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız. Çünkü ülkemizin ve Türk dünyasının geleceği, ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı, aynı zamanda bilimde, sanayide ve teknolojide başarılı bireyler yetiştirmekten geçmektedir." şeklinde konuştu.

Çalıştay öncesi mayıstan itibaren Türkiye genelindeki teşkilatlar tarafından gerçekleştirilen il çalıştayları sonucu 50'ye yakın raporun kendilerine ulaştığını söyleyen Geylan, şöyle devam etti:

"Bu raporlar, eğitim sistemimizin mevcut yapısını değerlendirirken, geleceğin ideal insanını yetiştirme sürecinde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de ortaya koyuyor. Her bir rapor, eğitim sistemimizin her kademesinde karşılaştığımız sorunları detaylandırırken, aynı zamanda bu sorunların çözümü için somut adımlar içeriyor. Eğitimde ortalama akıl yerine ortak akıl yürütüldüğünde, çok güzel ve verimli sonuçlar elde edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu çalıştayda, eğitim sisteminin temel direklerinden biri olan öğretmen yetiştirme ve atama sistemine de özellikle değineceğiz."

"Meclis'te çıkmayı bekleyen kanunda sınav kaldırıldı"

Talip Geylan, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sisteminin eğitim kamuoyunu işgal ettiğini belirterek, "Uzun yıllardan sonra ilk defa öğretmen ataması yapmadan yeni eğitim-öğretim yılına başladık. Bana göre bu milli eğitim adına bir zafiyettir." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geylan, "Meslek kanunu çıktı ancak içeriği zayıf. Çünkü Öğretmenlik Meslek Kanunu adında bir kanun, öğretmenlerimizin muhatap olduğu tüm süreçler ve mevzuatı kahir ekseriyetle ihtiva etmeli talebinde bulunmuştuk. Çok da mücadele ettik. 2018'den 2022'ye kadar Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yapılması gereken ne varsa Türk Eğitim-Sen olarak ortaya koyduk. Ancak kanun eksik olarak çıktı." diye konuştu.

Geylan, öğretmenliğin sadece bilme değil, bildiğini de aktarma mesleği olduğunu belirterek, "Sınav sadece bilgiyi ölçer. Dolayısıyla 'Öğretmenlerimizi, uzman ya da başöğretmen olarak tasvir ederken sınavı değil, tecrübeyi, deneyimi, kıdemi, hizmet süresini esas alın' demiştik. Bu talebimiz karşılık buldu. Şu an Meclis'te çıkmayı bekleyen kanunda sınav kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

Politika Türkiye Eğitim Güncel ankara

İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, Ukrayna İHA'sından yardım eli

Öldürüleceğini düşünen Rus askeri, hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faruk Zabcı neden öldü, hasta mıydı? Gazeteci Faruk Zabcı kimdir? Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı mı? Son Dakika! Beyrut'ta patlama neden oldu? Beyrut'a kim saldırdı? Sivasspor Başakşehir maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Sivasspor Başakşehir maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Konya'da patlamalar neden oldu? Konya'da ne patlaması oldu? Kısa havalı nickler! En yeni İngilizce nickler, nickname önerileri MasterChef eleme adayları kim? 27 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });