Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı'ndan Eğitim Vurgusu

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Türkiye Yüzyılı olarak hedeflediğimiz bu yeni dönemde, Türk milletinin lider bir rol üstlenebilmesi ancak ve ancak güçlü bir eğitim sistemi ile mümkündür. Yürekten inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır ve Türk yüzyılı eğitimle inşa edilecektir." dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türk Asrı ve Türkiye Yüzyılında Milli Eğitim Çalıştayı"na katılan Geylan, Türkiye'yi daha ileri taşımak için eğitimde ortak bir amaç doğrultusunda hareket edilmesi, devletin geleceğini inşa edecek olan gençlerin ahlaki, milli ve manevi değerlerle donatılmış, çağın ihtiyaçlarına uygun mesleki becerilere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Geylan, toplumun talep ettiği her türlü mesleki, teknik, bilimsel ve vicdani alanların eğitiminin açık, şeffaf ve devlet denetiminde olması gerektiğine vurgu yaparak, "Günümüz dünyası hızla değişmekte ve dönüşmektedir. Türk milletinin bu değişim ve dönüşüm sürecinde geri kalmaması, aksine bu sürecin öncülerinden biri olması gerekiyor. Türkiye Yüzyılı olarak hedeflediğimiz bu yeni dönemde, Türk milletinin lider bir rol üstlenebilmesi ancak ve ancak güçlü bir eğitim sistemi ile mümkündür. Yürekten inanıyoruz ki, 21. yüzyıl Türk asrı olacaktır ve Türk yüzyılı eğitimle inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

"Eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin, her alanda olduğu gibi eğitimde de ileri gitmek, kendi milli değerlerini koruyarak çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek zorunda olduğunu belirten Geylan, "Geleceğimizi inşa ederken, eğitimi her sürecin merkezine koymalıyız. Çünkü ülkemizin ve Türk dünyasının geleceği, ahlaklı, milli ve manevi değerlere bağlı, aynı zamanda bilimde, sanayide ve teknolojide başarılı bireyler yetiştirmekten geçmektedir." şeklinde konuştu.

Çalıştay öncesi mayıstan itibaren Türkiye genelindeki teşkilatlar tarafından gerçekleştirilen il çalıştayları sonucu 50'ye yakın raporun kendilerine ulaştığını söyleyen Geylan, şöyle devam etti:

"Bu raporlar, eğitim sistemimizin mevcut yapısını değerlendirirken, geleceğin ideal insanını yetiştirme sürecinde nasıl bir yol izlememiz gerektiğini de ortaya koyuyor. Her bir rapor, eğitim sistemimizin her kademesinde karşılaştığımız sorunları detaylandırırken, aynı zamanda bu sorunların çözümü için somut adımlar içeriyor. Eğitimde ortalama akıl yerine ortak akıl yürütüldüğünde, çok güzel ve verimli sonuçlar elde edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu çalıştayda, eğitim sisteminin temel direklerinden biri olan öğretmen yetiştirme ve atama sistemine de özellikle değineceğiz."

"Meclis'te çıkmayı bekleyen kanunda sınav kaldırıldı"

Talip Geylan, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sisteminin eğitim kamuoyunu işgal ettiğini belirterek, "Uzun yıllardan sonra ilk defa öğretmen ataması yapmadan yeni eğitim-öğretim yılına başladık. Bana göre bu milli eğitim adına bir zafiyettir." dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geylan, "Meslek kanunu çıktı ancak içeriği zayıf. Çünkü Öğretmenlik Meslek Kanunu adında bir kanun, öğretmenlerimizin muhatap olduğu tüm süreçler ve mevzuatı kahir ekseriyetle ihtiva etmeli talebinde bulunmuştuk. Çok da mücadele ettik. 2018'den 2022'ye kadar Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dair yapılması gereken ne varsa Türk Eğitim-Sen olarak ortaya koyduk. Ancak kanun eksik olarak çıktı." diye konuştu.

Geylan, öğretmenliğin sadece bilme değil, bildiğini de aktarma mesleği olduğunu belirterek, "Sınav sadece bilgiyi ölçer. Dolayısıyla 'Öğretmenlerimizi, uzman ya da başöğretmen olarak tasvir ederken sınavı değil, tecrübeyi, deneyimi, kıdemi, hizmet süresini esas alın' demiştik. Bu talebimiz karşılık buldu. Şu an Meclis'te çıkmayı bekleyen kanunda sınav kaldırıldı." ifadelerini kullandı.