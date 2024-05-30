Türk Ebru Sanatı Bakü Büyükelçiliğinde Tanıtıldı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, geleneksel Türk ebru sanatının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'daki yabancı misyon şeflerinin eşleri katıldı.

Leyla Bağcı, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatı olan ebrunun 2014'te Türkiye adına UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Bağcı, ebru sanatının köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığını, Osmanlı döneminde ise özel rağbet gördüğünü belirtti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü eğitmeni Zarife Alihanova, katılımcılara ebru sanatının inceliklerini anlattı. Leyla Bağcı ve konuklar da ebru sanatını deneme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuklara Türk mutfağından farklı tatlar ikram edildi.