Üye Girişi
Haberler

Türk Ebru Sanatı Bakü Büyükelçiliğinde Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, geleneksel Türk ebru sanatı tanıtıldı. Büyükelçi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Azerbaycan'daki yabancı misyon şeflerinin eşleri katıldı. Ebru sanatının tarihi ve önemi hakkında bilgi verildi ve katılımcılara ebru sanatını deneme fırsatı sunuldu. Ayrıca Türk mutfağından farklı tatlar ikram edildi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde, geleneksel Türk ebru sanatının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Cahit Bağcı'nın eşi Leyla Bağcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan'daki yabancı misyon şeflerinin eşleri katıldı.

Leyla Bağcı, geleneksel Türk kağıt süsleme sanatı olan ebrunun 2014'te Türkiye adına UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

Bağcı, ebru sanatının köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığını, Osmanlı döneminde ise özel rağbet gördüğünü belirtti.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü eğitmeni Zarife Alihanova, katılımcılara ebru sanatının inceliklerini anlattı. Leyla Bağcı ve konuklar da ebru sanatını deneme fırsatı buldu.

Etkinlikte konuklara Türk mutfağından farklı tatlar ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cahit Bağcı Azerbaycan Türkiye Bakü Gastronomi Sanat Kültür Diplomasi Kültür Sanat Güncel Haberler

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title