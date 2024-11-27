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Türk Doktorlar, Dünya Acil Tıp Kongresi'nde Ödül Aldı

Türk Doktorlar, Dünya Acil Tıp Kongresi'nde Ödül Aldı
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İtalya'da düzenlenen Dünya Acil Tıp Kongresi'nde, Türk doktorlar Prof. Dr. Başar Cander ve Doç. Dr. Bahadır Taşlıdere, önemli bir çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Bu başarının, Türkiye'nin acil tıp alanındaki öncü rolünü pekiştirdiği ifade edildi.

İtalya'da düzenlenen Dünya Acil Tıp Kongresi'nde, Türk doktorların çalışması ödüle layık görüldü.

Bir vakıf üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Başar Cander ve Doç. Dr. Bahadır Taşlıdere, Roma'da bu yıl 10'uncusu yapılan kongrede, "Acil Serviste Akciğer Ödemi Olan Hastalarda Diüretik Tedavi Yanıtının Ters-FALLS Protokolü Kullanılarak Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmayla öne çıktı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Cander, her iki dalda Türkiye'ye ödül verilmesinin tıp alanında dünyaya öncü rolünü göstermesi açısından önemi oluğunu söyledi.

Tüm gelişmiş ülkeler arasında bu bilimsel çalışmaların ödül almasının Türkiye'nin acil tıpta dünyada lider rolünü perçinlediğini ifade eden Cander, "Birçok branştan farklı olarak Türkiye'de Acil tıp hizmetlerinin dünyada bulunduğu konum birçok ülkeye örnek olacak durumda. Bir taraftan her gün afet düzeyinde hasta bakarken, bir taraftan da dünya acil tıbbına katkı sunacak çalışmaların yapılması ve bunların ödül alması büyük fedakarlıkla birlikte önemli bir tecrübeyi yansıtıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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