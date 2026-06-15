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Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin azmettiricisinin yeniden hapse girebileceği gündemde

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Türk diplomatlar Çetin Görgü, Deniz Bölükbaşı ve Haluk Sipahioğlu'na yönelik saldırıların azmettiricisi Aleksandros Yotopulos'un serbest bırakılmasına yol açan mahkeme kararı geçersiz hale getirildi. Yotopulos'un tekrar tutuklanması bekleniyor.

Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettiricisi Aleksandros Yotopulos'un cezaevine geri dönüş yolunun açıldığı ve tekrar hapse girebileceği aktarıldı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Yotopulos'un serbest bırakılmasına yol açan mahkeme kararı, yeni bir ara kararla geçersiz hale getirildi.

Bu kapsamda, Yotopulos'un tekrar tutuklanmasının beklendiği belirtildi.

Yüksek Mahkeme Savcılığı, mayıs ayında serbest bırakılan Yotopulos'un tahliye kararına itiraz ederek "öngörülen 25 yıllık hapis süresini tamamlamadığı ve tahliye için gerekli diğer şartları karşılamadığı" gerekçesiyle kararın yerinde olmadığı yönünde görüş bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığından kınama

Dışişleri Bakanlığı, 1991'de Türk diplomat Çetin Görgü cinayetinin ve Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Deniz Bölükbaşı'na yönelik suikast girişiminin, 1994'te Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin azmettirici olması nedeniyle 17 kez müebbet hapis ve 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan 17 Kasım terör örgütü lideri Aleksandros Yotopulos'un 21 Mayıs'ta serbest bırakılmasını en güçlü biçimde kınamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarına, terörle mücadeleye sekte vuracak adımlardan kaçınma ve hüküm giymiş teröristlerin cezalandırılması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunulmuştu.???????

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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