Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Seçim Otoriteleri Platformu Kuruldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) da arasında yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu kuruldu.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, platformun kuruluşuna ilişkin imza töreni, YSK Başkanı Ahmet Yener'in de katılımıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yener, sadece bir imza törenine değil, Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık ettiklerini belirtti.

Demokrasinin temelini seçim süreçlerinin oluşturduğuna işaret eden Yener, "Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil, aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir. Bugün imzalayacağımız bu mutabakat ile seçim süreçlerimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Platformun kurulmasıyla seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Yener, "Birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız. Bu platform, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

YSK'nin 75 yılı aşkın süredir yürüttüğü seçim süreçlerinden edindiği bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya ve onların tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduklarını bildiren Yener, "Gerek teknik altyapımız, gerekse seçimlerin yönetimi konusundaki birikimimizle bu platformun etkin işlemesine katkı sunmayı bir görev addediyoruz." dedi.

Ahmet Yener, Türkistan'da atılan adımın, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesi temennisinde bulundu.