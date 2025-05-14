Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı

Davutoğlu ve Özel'i yıkacak kare!

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Seçim Otoriteleri Platformu Kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Seçim Otoriteleri Platformu Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Seçim Kurulu, Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu'nu Kazakistan'da kurdu. YSK Başkanı Ahmet Yener, bu adımın demokrasi ve seçim süreçlerinin şeffaflığını artıracağını vurguladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) da arasında yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Merkezi Seçim Otoriteleri Danışma Platformu kuruldu.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, platformun kuruluşuna ilişkin imza töreni, YSK Başkanı Ahmet Yener'in de katılımıyla Kazakistan'ın Türkistan şehrinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Yener, sadece bir imza törenine değil, Türk dünyasının ortak geleceği adına atılmış güçlü ve anlamlı bir adıma tanıklık ettiklerini belirtti.

Demokrasinin temelini seçim süreçlerinin oluşturduğuna işaret eden Yener, "Burada atılacak imzalar, sadece teknik bir anlaşmayı değil, aynı zamanda ortak tarihimizi geleceğe taşıma iradesini de temsil etmektedir. Bugün imzalayacağımız bu mutabakat ile seçim süreçlerimizin güvenilirliğini ve şeffaflığını artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirmek, karşılıklı danışma ve dayanışmayı kurumsal hale getirmek gibi önemli hedeflere birlikte yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Platformun kurulmasıyla seçim teknolojileri, denetim mekanizmaları ve eğitim gibi pek çok alanda ortak çalışmalar yürütüleceğini aktaran Yener, "Birbirimizden öğrenmeyi ve birlikte gelişmeyi mümkün kılacağız. Bu platform, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.

YSK'nin 75 yılı aşkın süredir yürüttüğü seçim süreçlerinden edindiği bilgi ve deneyimi kardeş ülkelerle paylaşmaya ve onların tecrübelerinden faydalanmaya hazır olduklarını bildiren Yener, "Gerek teknik altyapımız, gerekse seçimlerin yönetimi konusundaki birikimimizle bu platformun etkin işlemesine katkı sunmayı bir görev addediyoruz." dedi.

Ahmet Yener, Türkistan'da atılan adımın, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasına yeni bir soluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?

Silah bırakma süreci uluslararası dengeleri değiştirir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür

Erdoğan'dan Özgür Özel'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.