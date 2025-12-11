Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik sisteminin 20'nci yılı için toplantı düzenledi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yıl dönümü dolayısıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda sistemin geliştirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20'nci Yılı Ankara Toplantısı'nda, sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Denetimli Serbestlik Sisteminin 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sistemin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması amacıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20'nci Yılı Ankara Toplantısı' gerçekleştirildi. Ankara Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör, Adalet Komisyonu Başkan Vekili, mahkeme başkanları, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye çalışanları ve denetimli serbestlik personeli katıldı.

