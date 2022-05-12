Türk Büro Sen üyeleri promosyon anlaşmasının gözden geçirilmesini istedi

Türk Büro-Sen üyeleri, promosyon anlaşmasının gözden geçirilmesini talep etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde toplanan Türk Büro Sen üyeleri adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Emrah Karakurt, SGK çalışanları olarak tüm Türkiye'ye doğumundan ölümüne kadar hizmet verdiklerini söyledi.

Çalışanların sorunlarının her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Karakurt, geçen yıl yapılan promosyon anlaşması sonucunda bir miktar para aldıklarını ancak aradan geçen sürede kayıplarının olduğunu söyledi.

Karakurt, promosyon anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Açıklamanın ardından Karakurt ve beraberindekiler, Türkiye genelinden topladıkları dilekçeleri SGK'ya teslim etti.