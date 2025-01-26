Türk Blog Yazarı Liubao Çayının Büyüleyici Dünyasını Keşfetti

NANNİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Türk blog yazarı Neslihan Kılavuz, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Wuzhou kentindeki çay tadım gezisinden bahsederken Liubao çayının aromasını şöyle anlattı:

"Farklı yıllara ait Liubao çayının çok farklı tatları var, Wuzhou'da Liubao çayı tadım yolculuğu Çin çay kültürünün genişliği ve derinliğini gerçekten deneyimlememi sağladı."

Beş yıldan uzun süredir Çin'de yaşayan sosyal medya fenomeni Kılavuz, Çin'in hem yerel yemeklerini hem de çayını seviyor. Guangxi'ye gelmeden önce Liubao çayı hakkında çok az şey bilen Kılavuz, "Liubao çayının özelliği nedir?", "Nasıl yapılır?" gibi sorulara yanıt bulmak için Bahar Bayramı'nın başlarında Wuzhou'ya gitti.

Bir tür siyah çay olan Liubao çayı, adını Wuzhou'nun Cangwu ilçesine bağlı Liubao kasabasından alıyor. Kırmızı rengi, güçlü kokusu, dinlendirilme süreci ve yumuşak tadı ile ünlü olan çay 2014 yılında geleneksel üretim teknikleri sayesinde ulusal somut olmayan kültürel miras listesine girdi.

Geleneksel Çin çay yapım teknikleri ve ilgili gelenekler 2022 yılında, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne dahil edilirken, Liubao çay yapım süreci listenin temsili projelerinden biri oldu.

Kılavuz, "Bu uzun bir süreç, düşündüğüm kadar hızlı değil ve Liubao çayının fermantasyon süresi, süreci ve saklama süresi farklılık gösterdiğinden çayın tadı ve rengi de buna göre değişiyor" dedi.

Kılavuz, Liubao çayı yapımında çayı saklamanın çok özel bir süreç olduğunu ve çay yapraklarının bir süre yavaşça dinlendirilmesi gerektiğini, böylece çayın daha yumuşak ve hoş kokulu hale geleceğini keşfetti.

"Liubao çayı dinlendirme yılları ve sürelerine bağlı olarak farklı lezzetlere sahip. Bir ila üç yıllık yeni çayı, 5 yıllık olanı ve 10 yıldan daha eski çayı tattık" diyen Kılavuz, çay ne kadar uzun süre dinlendirilirse renginin o kadar koyu ve çay aromasının o kadar güçlü olacağını ifade etti.

Liubao çayının ihracını teşvik etmek amacıyla Wuzhou'daki ilgili daireler aktif olarak harekete geçti. Yerel ekonomi ve ticaret heyetleri ile bazı çay işletmeleri Malezya ve Singapur'u ziyaret ederek çay işletmelerini Kanton Fuarı ve Çin Uluslararası Tüketim Malları Fuarı'na katılmaları için davet etti.

Liubao çayı bugün Fransa, Malezya, Singapur, Endonezya, Japonya, ABD, Avustralya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Wuzhou Gümrük İdaresi verileri, Wuzhou Liubao çayının toplam ihracat hacminin Ocak-Kasım 2024 tarihlerinde 9,113 milyon yuana (yaklaşık 1,3 milyon ABD doları) ulaştığını gösteriyor.

" Çay, Çin'in kartviziti haline geldi ve buradaki eşsiz Liubao lezzetini tatmak ve Liubao çayının somut olmayan mirasını keşfetmeye devam etmek için kesinlikle Wuzhou'ya tekrar geleceğim" diyen Kılavuz, Liubao çayının daha da tanınacağını umuyor.