90 yaşında doktora yapan kimya mühendisi

Türk bayrağının üretim sürecine yaptığı katkılarla tanınan 90 yaşındaki kimya yüksek mühendisi Şadıman Karbaş Vurallı, eğitimini doktora yaparak sürdürüyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Vurallı'nın Kars'ta başlayan eğitim yolculuğu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliğinde devam etti.

Öğretmenlikten mühendisliğe çok katmanlı bir kariyere sahip olan Vurallı, yünlü kumaşlardan üretilen bayrakların zamanla sararması üzerine başlatılan çalışmalarda da yer aldı.

Bursa'daki tesislerde bir ay boyunca çalışarak çözüm arayan Vurallı, farklı boya ve lif kombinasyonlarını deneyerek polyester ve akrilik temelli yeni bir üretim yöntemi geliştirdi.

"Haşıl" adındaki ipliğin dokumaya hazırlanma sürecinde kullanılan kimyasal yöntemleri inceleyen Vurallı, fabrikalarda kullanılan karmaşık formülleri sorguladı.

Sekiz farklı kimyasalın kullanıldığı sistemleri analiz ederek, süreci yalnızca nişasta ve üreyle çalışır hale getiren Vurallı, maliyeti düşürerek üretimi daha verimli hale getirdi.

90 yaşında Marmara Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Vurallı, çalışmalarını genç bilim insanlarına devretmeyi düşünüyor.