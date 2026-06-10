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Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Afyonkarahisarlı sanatseverlerle buluştu

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası Afyonkarahisarlı sanatseverlerle buluştu
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Afyonkarahisar'da Türk Armoni Yıldızları Orkestrası konser verdi.

Afyonkarahisar'da Türk Armoni Yıldızları Orkestrası konser verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde Orkestra Komutanı ve Şefi Bando Yarbay Kerimcan Nayman yönetiminde sanatseverlerle bir araya geldi.

Gecede solist soprano Gökçe Nur Semerci ve solist Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş İhsan Kamiş sahne aldı.

Orkestra, klasik, pop, caz ve geleneksel Türk müziğinden seçkin eserlere yer verdi.

Konsere, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve sanatseverler katıldı.

Vali Aktaş konser sonrası Orkestra Komutanı ve Şefi Bando Yarbay Kerimcan Nayman'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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