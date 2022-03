Turizm Master Planı ve Turizm Şurası düzenlendi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent dinamikleriyle bir araya gelerek hazırladığı Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Lansmanı, Kocaeli Kongre Merkezinde tanıtıldı. Programda konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Yapılan çalışmalarla gerçekten çok önemli ve çok değerli bir Turizm Master Planı oluşturuldu. Bu plana Kocaeli halkı olarak sahip çıkmalı ve bu hayale inanmalıyız'' dedi.

'KOCAELİ TURİZM ŞURASI'

Geçtiğimiz yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde yapılan Turizm Şurasında 7 konu başlığı ele alınmış, Turizm Master Planı için önemli bir adım atılmıştı. 7 ana başlıkta çalışma masalarından çıkan sonuçlardan Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyelini her yönüyle ortaya çıkarıldı ve Turizm Master Planı hazırlandı. Kent dinamikleriyle bir arada hazırlanan Kocaeli'nin markalaşma hikayesi, hazırlanan strateji ve eylemler ile görsel kimlik çalışmaları, sözel kimlik oluşturulması, Kocaeli logo tasarımı ve animasyonu, tanıtım broşürü sunum formatı gibi kurumsal kimlik tasarımları ile marka konseptine uygun olarak, çağrı merkezleri, havalimanı, tramvay, otobüs vb. yerlerde kullanılmak üzere işitsel logo ve şehre özgü bir yazı fontu hazırlanarak Kocaeli kent markasının ve görsel kimlik ögelerinin oluşturulması sağlandı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törenle de kamuoyuyla paylaşıldı.

GENİŞ KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve KOTO Başkanı Necmi Bulut, STK temsilcileri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları MasterChef yarışmacısı İzmitli şef Tahsin Küçük ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ TURİZM MASTER PLANI

Program I Mean It Ceo'su Emrah Yücel'in Kocaeli Master Planı ve Markalaşma lansmanının sunumu ile başladı. I Mean It Türkiye Direktörü Nazlı Kayı'nın teknik sunumu ile desteklediği programda Kayı, "Tabi ki çok güçlü bir sanayisi olan bir yerin çalışmalarını yapmak kolay olmadı. O yüzden her ilçenin belediye başkalarıyla görüştük. Fikirlerini ve desteklerini aldık. Ve son noktada kendimize 2026 hedefleri belirledik. Onun için bunu bütünsel olarak düşünmeye başladık. Dünyamız gerçekten görsel bir dünya. Bunu bir şeylerle örtüştürmeniz lazım. Kentin bütün eşitsel logosundan diğerlerine kadar bütünsellikte hazırlamaya çalıştık. Sürdürülebilirliğini ve sahiplenilmesini sağlamanın kıymetli olacağını düşünüyoruz. Bunun bir başarıya dönüşme hikayesi bundan sonra olacak. Kocaeli benim gördüğüm kadarıyla hep enlerin şehri. Yine bu çalışmayla sizlerin değerli katkılarıyla yine en iyisi olma yolunda." dedi.

KOTO'DAN DESTEK

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, ''Bizim için çok önemli bir çalışma olan master planıda ve Kocaeli için yapılacak her şeyde ortak hareket etmeye çalışıyoruz. Ticaret odası ve sanayi odası olarak elimizin taşın altında olması Kocaeli için bir şeyler yapıyor olabilmek her zaman gurur verici. Turizm master planın uygulanmasında ticaret odası olarak son derece istek ve gönüllülükle çalışacağımı sizlere belirtmek istiyorum'' dedi.

ÇAĞDAŞ MEDENİYET HEDEFİ

Planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Bir strateji belgesinin onun ardından bir havai fişek sendromuna uğramaması için onun sağlam olması gerekiyor. Bunun olmaması için ne olması lazım onu aslında konuşmak lazım. Aslında strateji belgesi böyle bir belgedir. Güzel bir strateji belgesi hazırlandı. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; 'Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak.' O orada durmuyor. Nihayeti olan bir yer de değil. Ben bu kadar asfalt yaptım, otobüs yaptım, köprü yaptım… Neden yaptım? Nedeni unutmamak lazım. Burada 282 tane eylem planı hazırlanmış.

Sahadan deneyimim bana şunu gösteriyor. Bir işin sahibi yoksa o iş ortada kalır. Yapan birileri olacak. Oteli olan birisi yapacak, turistik yerleri olan birisi yapacak. Bir atasözümüz var akıl akıldan üstündür'' dedi.

''BU HAYALE İNANIN''

''Bu şehrin bir markası olacaksa işte o telefon zili, okul zili, yazı fontuyla bütün bir logonuz olmalı'' ifadesini kullanan Başkan Büyükakın, ''Ama herkes kendi beğendiklerini yaparken üst ölçekte ortak hareket etmeli. En kritik mevzu bu. Bundan sonrasını turizm ve fuarcılık şirketi yapacak. Bu şirket yarın yapacağımız fuar merkezini de işletecek. Neye ihtiyacımız olduğunu buradaki stratejiler doğrultusunda söyleyeceğiz. Atatürk muhteşem bir liderdi ve onunla beraber bağımsızlığa inanmış bir Türk halkı vardı. Ne kadar stratejik planın olursa olsun kent bunu sahiplenmediği sürece sadece havai fişek etkisi olur. Dolayısıyla sizlerden rica ediyorum bu hayale inanın'' açıklamasını yaptı.

''ŞEHİR OLARAK SAHİPLENMELİYİZ''

Kocaeli'nin sanayi kenti olarak bilindiğini, ancak çok geniş orman ve tarım arazilerine sahip olduğunu aktaran Başkan Büyükakın,''Biz kurumlar olarak valilik, odalar, üniversiteler üzerimize düşen her şeyi yaptık. Ama bundan sonrası sahiplenmedir. Sahiplenilmeyen bir yerde siz istediğiniz kadar güzel fikirlere sahip olun orada başarının gelmesi mümkün değil. Hep birlikte olursak, el ele olursak pozitif gündem üzerinde yoğunlaşırsak başarılı olabilir'' şeklinde konuştu. Toplantıda son olarak söz alan Vali Yavuz ise öncelikle bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'ye yakışır bir Turizm Master Planı'nın hazırlandığını, bunu en iyi uygun görsellerle de desteklendiğini vurguladı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Konuşmaların sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ayrıca Kongre Merkezi Fuaye alanında Kocaeli Görsel Kimlik Öğeleri sergisi oluşturuldu. Alanda ayrıca MasterChef yarışmacısı İzmitli şef Tahsin Küçük tarafından pişmaniye çekimi yapıldı. Kocaeli'nin coğrafi işaretli ürünleri vatandaşlara ikram edildi. Fuaye alanında pişmaniye çekimi yapılırken, Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın da eşlik etti ve vatandaşlara ikram etti. Toplantıya katılan vatandaşlara yine fuaye alanında Kocaeli'ye özgü yöresel yemeklerden ikramlarda bulunuldu. Programa katılanlar Turizm Master Planı dahilinde oluşturulan yeni logonun görseli önünde fotoğraf çektirdi.

