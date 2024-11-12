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Turhal'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Emre Ayten'in Cenazesi Defnedildi

Turhal'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Emre Ayten'in Cenazesi Defnedildi
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Tokat'ın Turhal ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten'in oğlu Emre Ayten'in cenazesi, öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Ayten'in oğlu Emre Ayten'in (19) cenazesi defnedildi.

Ayten'in cenazesi yakınları tarafından Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Turhal Asri Cami'ye getirildi.

Burada öğle vakti Turhal Müftüsü Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Ayten'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Ayten'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Turhal Kaymakamı Ersin Tepeli, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, MHP Turhal İlçe Başkanı Şenol Ayten, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Devran Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında, Cafer Cenikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktörle çarpışmıştı.

Kazada, sürücü Maviş ile Emre Ayten'in aralarında bulunduğu otomobildeki 4 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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