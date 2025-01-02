Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi

Turhal Belediyesi'nden Regaip Kandili Öncesi Mezarlıklarda Çiçek Dağıtımı

Turhal Belediyesi'nden Regaip Kandili Öncesi Mezarlıklarda Çiçek Dağıtımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara 3 bin 500 adet çiçek dağıttı. Belediye Başkanı Erdem Ural, bu uygulamanın manevi önemine değindi.

Turhal Belediyesi, Regaip Kandili öncesinde mezarlık ziyaretine giden vatandaşlara çiçek dağıttı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, 3 bin 500 adet menekşe ve nergis, Turhal'daki mezarlıklarda kabir ziyareti yapacak olan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Turhal Asri Mezarlığı, Şeyh Şehabettin Mezarlığı ve Şehir Mezarlığı'nda gerçekleşen çiçek dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Regaip Kandili'nde sevdiklerinin kabirlerini ziyaret eden Turhallılar, mezar başlarında çiçekleri toprakla buluşturdu.

Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, yaptığı açıklamada, "Regaip Kandili, manevi bir öneme sahip olan, sevdiklerimizin kabirlerine olan sevgi ve saygımızı bir kez daha gösterdiğimiz özel bir gündür. Biz de bu özel günde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek için mezarlıklarda çiçek dağıtımını gerçekleştirdik. Turhal'daki 3 büyük mezarlıkta çiçek dağıtımı yaparak, vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha anlamlı hale getirmelerine katkı sağladık. Hayatını kaybeden tüm hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni kutluyor, huzurlu ve bereketli bir kandil geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
img

Yeni yılın ilk saniyelerinde kabusu yaşadılar! Dehşet anları kamerada
img

TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
img

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
2 hakem Süper Lig'den düştü
2 hakemin kalemini kırdı
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...) İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ocak Konak, Bornova, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ocak Gemlik, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Altında kimlik zorunlu mu (Kuyumcular)? MasterChef bitti mi, bu akşam yok mu? 1 Ocak Çarşamba MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef neden yok 2 Ocak Perşembe? MasterChef yeni bölüm ne zaman? ASAT Antalya su kesintisi! Konyaaltı, Manavgat, Serik 2-3 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Ocak Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MSÜ başvuru ekranı! ÖSYM kılavuzu 2025 MSÜ başvuru nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.