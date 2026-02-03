Haberler

Evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü Süleyman Karaca, komşularının haber alamaması üzerine eve yapılan kontrollerde, yataktan düşmüş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı uzun yol şoförlüğü yapan Süleyman Karaca evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak üzerinde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşadığı ve emekli olmasına rağmen uzun yol şoförlüğü yaptığı belirtilen Süleyman Karaca'dan uzun süredir haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla balkondan eve girerek kapıyı açtı. Yataktan düşmüş vaziyette, hareketsiz olarak bulunan Kraca'nın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaca'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının gerekli incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
