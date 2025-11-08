Haberler

Müstakil evde korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı

Müstakil evde korkutan yangın! Yan binaya da sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki ikinci eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek hasar gören evlerde inceleme başlatıldı.

  • Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın bitişiğindeki eve sıçradı.
  • Yangında aynı kişiye ait 2 ev hasar gördü.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangın çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında aynı kişiye ait 2 ev, hasar gördü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Derbent Mahallesi'nde müstakil bir evde çıktı. İsmail Sarıca'ya (70) ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki aynı kişiye ait et katlı müstakil eve sıçradı.

İKİ EV HASAR GÖRDÜ

Alevleri fark eden Sarıca, komşularının da yardımıyla yanan evden tahliye edildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 evde hasar oluştu. Soğutma çalışmasını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Bir garip olay! Avukat kadını taksi durağına kilitlediler
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
İlk 27 dakikada 4-0! Bayer Leverkusen, Heidenheim'ı 6 farkla geçti

İlk 27 dakikada 4-0! Maçın skorunu görmeniz lazım
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.