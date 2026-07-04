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Tavuklu Pilav İkramı Sonrası 19 Kişi Hastaneye Başvurdu

Tavuklu Pilav İkramı Sonrası 19 Kişi Hastaneye Başvurdu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir mevlit programında ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenen 19 kişi hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen mevlit programında ikram edilen tavuklu pilav sonrası rahatsızlanan 19 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, akşam saatlerinde Selvilitepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Yakınlarının ölümünün 52'nci günü nedeniyle mevlit programı düzenleyen aile, davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Mevlidin ardından bazı davetlilerde mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan 19 kişi, kendi imkanlarıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemeklerden numune alınırken, olayla başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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