Manisa'da marangoz atölyesinde yangın

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, atölye kullanılmaz hale geldi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 18.30 sıralarında Fatih Sanayi Sitesi'nde Ali Z.'ye ait marangoz atölyesinde çıktı. Atölyeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Atölyeyi saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. Marangoz atölyesini kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Doğan Çizmeci / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
