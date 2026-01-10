Haberler

Manisa'da sağanak ve fırtına etkili oluyor

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı devrildi, ağaçlar devrildi, ve güvenlik önlemleri alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Selvilitepe Mahallesi Zengin Sokak'ta iki katlı bir evin çatısı, fırtınanın etkisiyle bitişiğindeki evin çatısına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik dağıtım şirketi tedbir amaçlı enerjiyi kesti. Belediye ekipleri ise uçan çatının kaldırılması için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu'nda da fırtına nedeniyle bir evin çatısı caddeye uçtu.

Gıda Çarşısı önünde ise fırtına nedeniyle park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

İlçede sağanak ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
