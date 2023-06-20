Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Sanayi Çarşısı ve mahallelerde incelemelerde bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Sanayi Çarşısı ile Derbent ve Kayrak Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu. Başkan Akın, enerji ihtiyacını güçlendirecek trafo alanında da incelemeler yaptı. Ayrıca Kayrak Mahallesi'nde şehit Mestan Uysal'ın isminin verildiği parkta incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yapımında sona yaklaşılan Sanayi Çarşısı ile Derbent ve Kayrak Mahalleleri'nde incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kent genelinde inceleme gezilerine devam ediyor. Başkan Çetin Akın ilk olarak Sanayi Çarşısı'nda devam eden inşaat çalışmalarında, ardından hem söz konusu projenin enerji ihtiyacını hem de bölgenin enerji altyapısını güçlendirecek trafo alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çetin Akın sonrasında da Derbent Mahallesi'ne giderek vatandaşların yol açma taleplerinin bulunduğu bölgede yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerini gerçekleştirdi.

KAYRAK MAHALLESİNDE KAHRAMAN ŞEHİDİN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Başkan Çetin Akın ayrıca Kayrak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Turgutlulu şehit Mestan Uysal'ın isminin verildiği parkta, Kayrak Mahalle Muhtarı Cevat Önder, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Bürosu temsilcisi Ahmet İlter ve şehidin ailesiyle bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Turgutlu için saha çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirten Başkan Çetin Akın, "Teknik ekibimizle birlikte Sanayi Çarşısının enerji ihtiyacını hem de bölgedeki enerji alt yapısını güçlendirecek trafo alanında, Derbent Mahallemizde vatandaşlarımızın yol açma taleplerinin bulunduğu bölgede ve yapımında sona gelinen Sanayi Çarşısı projemizde incelemelerde bulunduk. Şehrimiz için ekiplerimizle birlikte sahada çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.