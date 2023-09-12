Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesi'nde asfaltlama ve parke döşeme çalışmalarını inceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ergenekon Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülen asfaltlama ve parke döşeme çalışmalarını inceledi. Başkan Akın, "Ergenekon Mahallemizde yol sorunlarını bir bir çözüyoruz. Söz verdiğimiz gibi halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Mithat Erden ve teknik ekiple birlikte asfalt sathi kaplama işlemlerinin tamamlandığı Osman Sümer, Sıtkı Evin, Yalçınlar ve Görkem Sokak ile parke döşemesinin devam ettiği Ethem Kaya Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledi. Turgutlu Belediyesi'nin kendi ekip ve imkanlarıyla yürütülen işlemleri yakından takip eden Başkan Çetin Akın süreç hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Akın, "Ergenekon Mahallemizde yol sorunlarını bir bir çözüyoruz. Asfaltlama çalışmasını hızla tamamlayarak 8 bin metrekare asfaltı yolla buluşturduğumuz Osman Sümer, Sıtkı Evin, Yalçınlar ve Görkem Sokak ile parke döşemesine başladığımız Ethem Kaya Sokak'taki çalışmalarımızı incelemelerde bulunduk. Söz verdiğimiz gibi halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.