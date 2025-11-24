Tunus'ta Nahda Hareketi Üyelerine Hapis Cezası

Tunus'un kuzeyindeki Bace kentinde Asliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Nahda Hareketi lider kadrosundan 9 kişi hakkında "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçundan 2 ile 12 yıl arasında hapis cezası verdi.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, ülke medyasında "Bace Dosyası" adıyla bilinen davada hareketin lider kadrolarından 9 kişi hakkında hapis cezası verildiği belirtildi.

Cezaların 2 ile 12 yıl arasında değiştiği ve infazın ardından 5 yıllık denetimli serbestlik uygulanması kararı verildiği, haklarında hüküm verilenlerin adil bir yargılamaya tabi olmadıkları vurgulandı.

Açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo" davasının "kimliği belirsiz bir kişinin öne sürdüğü yalan ve iftiraların ardından açıldığı" ifade edildi.

Savunma heyetinin sanıkların suçsuzluğunu kanıtlayan delilleri sunmasına rağmen mahkemenin kişiler aleyhindeki suçlamalarda ısrarcı davrandığının altı çizildi.

Yargılamanın birinci dereceden siyasi bir dava olduğu ve mahkemenin sanıklar aleyhindeki suçlamaların hiçbirini ve suç işlediklerine ilişkin iddiaları ispat etmediği ifade edildi.

Nahda Hareketi, "adaletsiz" olarak nitelediği mahkeme kararını kınadı ve tutukluların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Tunus'ta 2023'te başlayan operasyonlarla aralarında eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin de olduğu gözaltına alınan onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanıyor.

Muhalif kesim, bu gözaltı dalgasını ve soruşturmaları kendilerine yönelik "sindirme operasyonu" olarak niteliyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar" nedeniyle gözaltına alındığını savunuyor.