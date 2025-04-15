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Tunus'ta Lisede Çökme: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Tunus'un Sidi Buzid eyaletinde bulunan Mezzouna kasabasında bir lisenin duvarı çöktü. Olayda 3 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci ağır yaralandı. Aileler protesto düzenleyerek sorumluların hesap vermesini talep etti.

TUNUS, 15 Nisan (Xinhua) -- Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzid eyaletine bağlı Mezzouna kasabasında bir lisenin duvarının çökmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır yaralandı.

Tunus Ulusal Radyosu'na pazar günü açıklama yapan Sivil Koruma Dairesi Sözcüsü Moez Triaa, "Yaşları 18 ila 19 arasında değişen 3 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır şekilde yaralanarak bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı" dedi.

Olay Mezzouna'da büyük tepkiyle karşılandı. Öğrencilerin aileleri ve yerel sakinler, soruşturma açılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ederek protesto düzenledi.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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