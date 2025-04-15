Tunus'ta Lisede Çökme: 3 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Tunus'un Sidi Buzid eyaletinde bulunan Mezzouna kasabasında bir lisenin duvarı çöktü. Olayda 3 öğrenci hayatını kaybederken, 2 öğrenci ağır yaralandı. Aileler protesto düzenleyerek sorumluların hesap vermesini talep etti.
TUNUS, 15 Nisan (Xinhua) -- Tunus'un orta kesimindeki Sidi Buzid eyaletine bağlı Mezzouna kasabasında bir lisenin duvarının çökmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır yaralandı.
Tunus Ulusal Radyosu'na pazar günü açıklama yapan Sivil Koruma Dairesi Sözcüsü Moez Triaa, "Yaşları 18 ila 19 arasında değişen 3 öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti, 2 öğrenci ise ağır şekilde yaralanarak bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı" dedi.
Olay Mezzouna'da büyük tepkiyle karşılandı. Öğrencilerin aileleri ve yerel sakinler, soruşturma açılmasını ve sorumluların hesap vermesini talep ederek protesto düzenledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel