Gazze filosu aktivisti Cevahir Şenne Tunus'ta serbest bırakıldı

Güncelleme:
Gazze ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Cevahir Şenne, Tunus'ta tutuklu yargılandığı davada serbest kaldı. Diğer aktivist Gassan el-Hanşiri'nin tutukluluğu ise devam ediyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu girişiminde yer alan aktivistlerden Cevahir Şenne, tutuklu yargılandığı Tunus'ta serbest bırakıldı.

"Sumud Filosu"nu organize eden heyetin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tunus makamlarının tutuklu yargılanan Şenne'yi serbest bıraktığı duyuruldu.

Açıklamada, Şenne ile yargılanan aktivist Gassan el-Hanşiri'nin ise tutukluluk halinin devam ettiği ifade edildi.

Şenne ve el-Hanşiri, gün içinde başkent Tunus'taki mali suçlara bakan yargı biriminde sorgu hakimi karşısına çıkarılmıştı.

Tunus'ta daha önce 17 Nisan'da görülen bir davada, aynı girişimde yer alan aktivist Sena el-Mesahili serbest bırakılmış, 6 kişi hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Tunus'ta mahkeme, 16 Mart'ta "Sumud Filosu"nun yönetim kadrosunda yer alan 7 kişi hakkında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalar kapsamında tutuklama kararı vermişti.

Söz konusu kişiler arasında Vail Nevar, Nebil eş-Şennufi, Gassan el-Hanşiri, Gassan Buğdiri, Muhammed Emin Bennur, Cevahir Şenne ve Sena el-Mesahili bulunuyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Ekim 2023'ten sonra başlattığı soykırıma tepki amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu bünyesinde çok sayıda gemi yola çıkmıştı.

Filodaki gemilerin Gazze Şeridi'ne ulaşmasını engelleyen İsrail ordusu gemideki tüm aktivistleri gözaltına almış ve ülkelerine sınır dışı etmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
