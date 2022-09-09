Tunus'ta gazeteci Bin Halife'nin gözaltına alınması protesto edildi Güncel Haberler Başkent Tunus'ta toplanan bir grup basın mensubu ve aktivist, gazeteci Gassan Bin Halife'nin "terör şüphesi" suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etti. Başkent Tunus'ta toplanan bir grup basın mensubu ve aktivist, gazeteci Gassan Bin Halife'nin "terör şüphesi" suçlamasıyla gözaltına alınmasını protesto etti. Basın özgürlüğünü savunan dövizler taşıyan göstericiler, Bin Halife'nin serbest bırakılmasını talep etti. Güncel Kaynak: AA / Arbi Mahjoubi Tunus Güncel Haberler

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