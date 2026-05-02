Tunus'ta muhalefet: Gannuşi serbest bırakılsın

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu "Ulusal Kurtuluş Cephesi", sağlık durumunun kötüleştiği bildirilen Nahda Hareketi'nin tutuklu lideri Raşid el-Gannuşi'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'ye yöneltilen suçlamaların "siyasi nitelikli" olduğu belirtilerek, hem sağlık durumunun ciddiyeti dikkate alınarak hem de Birleşmiş Milletler (BM) tavsiyeleri doğrultusunda derhal salıverilmesi istendi.

Açıklamada, 2019-2024 döneminde Parlamento Başkanlığı görevini de yürüten Gannuşi'nin sağlık durumundaki kötüleşmenin ailesi ve destekçileri arasında endişeye yol açtığı ifade edildi.

Gannuşi'nin mevcut sağlık koşulları altında cezaevinde tutulmasının ciddi risk oluşturduğu aktarılan açıklamada, bunun temel insani ve hukuki standartlarla bağdaşmadığı vurgulandı.

Kurtuluş Cephesi ayrıca, BM Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun Gannuşi'nin tutukluluğunu "keyfi" olarak nitelendirdiğini ve serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Muhalif blok, tüm "siyasi tutukluların" serbest bırakılması, yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve siyasi saiklerle yürütüldüğü öne sürülen soruşturmaların durdurulması çağrısı yaptı.

Açıklamada ayrıca, ülke çıkarlarını önceleyen kapsamlı bir ulusal diyalog başlatılması gerektiği ifade edildi.

Tunus makamları ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Gannuşi, tıbbi gözetim altında

Nahda Hareketi'nden 29 Nisan'da yapılan açıklamada, Gannuşi'nin sağlık durumunda ciddi bozulma yaşandığı, cezaevi yönetiminin kararıyla acilen hastaneye sevk edildiği ve birkaç gün boyunca tıbbi gözetim altında tutulacağı duyurulmuştu.

Raşid Gannuşi, 17 Nisan 2023'te evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, daha sonra "kamu düzenini bozmaya teşvik" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Avukatlarına göre hakkında verilen toplam hapis cezaları 70 yılı aşan Gannuşi, yargılamaları "siyasi hesaplaşma" olarak nitelendiriyor. Tunus makamları ise yargının bağımsız olduğunu ve davaların cezai nitelik taşıdığını savunuyor.