Tunus Genel İşçi Sendikası: Tunus'taki seçimlere düşük katılım meşruiyeti yok ediyor

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), düşük katılımın 17 Aralık'ta yapılan erken genel seçimlerin güvenilirliğini ve meşruiyetini kaybettirdiğini belirtti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS), düşük katılımın 17 Aralık'ta yapılan erken genel seçimlerin güvenilirliğini ve meşruiyetini kaybettirdiğini belirtti.

TGİS'ten başkent Tunus'taki yürütme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, Anayasa'nın değiştirilmesinden başlayarak bireysel yönetime zemin hazırlayan bir başkanlık sistemi kurularak reform yolundan sapılmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Birkaç gün önce yapılan seçimlere katılımın çok düşük olması, güvenilirliğini ve meşruiyetini kaybetmesine neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, 19 Aralık'ta erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarını açıklamıştı.

9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu Tunus'ta, seçimlere katılımın yüzde 11,22 olarak gerçekleştiğini belirtilen Buasker, "Parlamento seçimlerinin ilk turunda 1 milyon 25 bin 418 seçmen oy kullandı. Sayılan oyların ardından seçimlere katılım oranı yüzde 11,22 olarak hesaplandı." demişti.

Genel seçimlerde sadece 23 adayın yarıştıkları bölgede yarıdan fazla oy alarak ilk turda milletvekili seçilebildiğini aktaran Buasker, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı 131 bölgede ikinci tur seçimlerin yapılacağını kaydetmişti.

Erken genel seçimlerin nihai sonuçlarının 19 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Muhammed et-Telili de yaptığı açıklamada, 161 sandalyeli Meclisin belirlenmesi için yapılan erken genel seçimlerde sadece 21 adayın ilk turda milletvekili seçilmeyi başardığını, kalan vekillerin belirlenmesi için 133 bölgede ikinci tur seçime gidileceğini bildirmişti.

Tunus'ta iki turlu seçim sistemi

Tunus'ta 15 Eylül'de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından duyurulan yeni seçim yasasına göre Mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirilmişti.

Seçim yasasının değişmesiyle siyasi partilerin hazırladığı listeler yerine "şahsi başvuru" yönteminin uygulandığı 2022 seçimlerinde adaylara seçime katılacakları bölgede ikamet eden 400 kişiden imza toplama mecburiyeti getirildi.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yeni yasaya göre, adayların ilk turda milletvekili seçilebilmesi için yarıştıkları bölgede oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranı sağlanamazsa nihai sonuçların açıklanmasının ardından söz konusu bölgede en yüksek oyu alan iki adayın yarışacağı ikinci tur seçimlerin yapılması öngörülüyor.