Tunus Gazeteciler Sendikası, Şeza el-Hac Mubarek'in serbest bırakılmasını talep etti

Tunus Gazeteciler Sendikası, kamuoyunda 'İnstalingo Şirketi' davası olarak bilinen muhaliflere yönelik tutuklamalar kapsamında tutuklanan kadın gazeteci Şeza el-Hac Mubarek'in serbest bırakılmasını talep etti. Sendika Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, Mubarek'in suçsuz olduğunu ve serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Tunus Gazeteciler Sendikası, kamuoyunda "İnstalingo Şirketi" davası olarak bilinen muhaliflere yönelik tutuklamalar kapsamında tutuklanan kadın gazeteci Şeza el- Hac Mubarek'in serbest bırakılmasını talep etti.

Gazeteciler Sendikası Başkanı Muhammed Yasin el-Celasi, başkent Tunus'ta sendika genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Celasi, Şeza el-Hac Mubarek'in bağlı bulunduğu davaya konu şirkette medya bildiri ve içeriklerini redakte etmekte görevli olduğunu, kendisine söz konusu suçların yöneltilebileceği bir makamda yetkili ya da müdür olmadığını belirtti.

Mubarek'in kendisine yöneltilen suçlarla hiçbir ilgisi bulunmadığını ifade eden Celasi, suça karıştığını gösteren hiçbir delil olmadığını aktardı.

Celasi, Mubarek'in "siyasi çekişmelerin" kurbanı olduğunu söyleyerek, serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı.

Mubarek aleyhine 34 suçlama yöneltildiğini kaydeden Celasi, suçlamalarla ilgili detay vermedi.

"İnstalingo Şirketi"nde çalışan Mubarek, 23 Temmuz'da Kalbiye kentinde gözaltına alınmış ve tutuklanarak Suse'de kadın cezaevine nakledilmişti.

"İnstalingo Şirketi" davası

Tunus'ta Ekim 2021'de açılan "İnstalingo Şirketi" davası kapsamında aralarında Nahda Hareketi lideri Gannuşi ve ailesinin de bulunduğu birçok siyasi, gazeteci, blog yazarı ve iş adamı hakkında "yolsuzluk ve kara para aklama" iddiası bulunuyor.

İddialar arasında "casusluk, devlet başkanını hedef alan saldırı hazırlığı, iç güvenliği tehdit ve devlet başkanına karşı komplo kurma" suçlamaları da yer alıyor.