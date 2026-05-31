Haberler

Otoyoldaki tünelde 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otoyoldaki tünelde 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de TAG Otoyolu Taşoluk Tüneli'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde bir annenin çocuğuna 'Kemerin takılı mı?' diye seslendiği anlar yer aldı.

OSMANİYE'de otoyoldaki tünelde 6 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kazaya karışan otomobildeki araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadının çocuğuna, "Yavrum iyi misin? Kemerin takılı mı annem?" dediği duyuldu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içerisinde meydana geldi. Adana istikametinden Gaziantep yönüne seyir halindeki 6 araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, tünel içerisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin güvenlik önlemleriyle araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı da normale döndü.

Öte yandan, kazaya karışan araçlardan birinin araç içi kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kameranın takılı olduğu otomobilin, önünde kaza yapınca duran araçlara arkadan çarptığı görüldü. Zincirleme kazanın ardından otomobildeki kadının, arka koltuktaki çocuğuna "Yavrum iyi misin? Kemerin takılı mı annem" dediği anlar da görüntüye yansıdı.

Kazayla ilgili incelemeler sürerken, yaralıların hastanedeki tedavisinin de devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım

Her gün tehditler savuran Trump'tan benzeri görülmemiş geri adım
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş
Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sosyal medyada başlayan kavga sokakta devam etti: 1 ölü
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

'Merak etmeyin' diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı

"Merak etmeyin" diyen Kılıçdaroğlu kurultay şartını açıkladı
Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

Reha Muhtar'dan kötü haber