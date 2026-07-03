Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Tunceli-Ovacık kara yolunda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFN 923 plakalı otomobil ile 62 AAC 553 plakalı pikap, Tunceli-Ovacık kara yolu Bali Deresi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren