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Tunceli'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Tunceli-Ovacık kara yolunda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tunceli'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AFN 923 plakalı otomobil ile 62 AAC 553 plakalı pikap, Tunceli-Ovacık kara yolu Bali Deresi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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