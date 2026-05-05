Tunceli'de lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tanıtıldı

Tunceli'de lise öğrencilerinin mesleki kariyerlerine katkı sunulması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin (JSGA) tanıtımı yapıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve JSGA heyeti tarafından Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi ve Tunceli Anadolu Lisesi'nde akademinin tanıtımının yapılması için program düzenlendi.

Bu kapsamda JSGA emrinde görevli Jandarma Pilot Albay Mustafa Avcı, etkinlikte öğrencilere akademinin sunduğu olanaklar ve tercih sistemleri hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca programda jandarma teşkilatının görev alanları, sorumlulukları ve ülke güvenliğindeki kritik rolü de detaylı şekilde öğrencilere aktarıldı.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.