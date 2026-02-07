Dükkan sahibi, kiracısı tarafından ayağından vuruldu
Tunceli'de bir dükkan sahibi, kiracısı tarafından vurularak yaralandı. Olayda, taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, yaralı dükkan sahibi hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin isimleri henüz öğrenilemeyen mülkiyet sahibi ile kiracısı arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga şırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibini ayağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.