Tunceli'de izinsiz basın açıklamasına müdahale: 8 gözaltı (2)
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SERBEST BIRAKILDILARTunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isterken polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Tunceli'de izinsiz basın açıklaması yapmak isterken polisin müdahalesiyle gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel