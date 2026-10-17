Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Tunceli'de deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği 3 kişi kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarındaki deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği 2 yaralı ve 1 dumandan etkilenen kurtarıldı. UMKE, itfaiye ve emniyetin katıldığı tatbikatta ekiplerin müdahale kabiliyeti değerlendirildi.

TUNCELİ İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinesinde, afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması, personelin bilinçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında gerçekleştirilen tatbikata Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

SENARYO GEREĞİ 3 KİŞİ KURTARILDI

Tatbikat kapsamında deprem ve yangın alarmının ardından binaların tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye sırasında düşmeye bağlı travma geçirdiği varsayılan 2 kişiden biri UMKE, diğeri ise Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince kurtarıldı. Binada çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendiği varsayılan 1 kişi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALE KABİLİYETİ DEĞERLENDİRİLDİ

Tatbikatta, muhtemel deprem ve yangın gibi afet durumlarında personelin tahliye süreçlerine uyumu, acil müdahale ekiplerinin olaylara yaklaşımı, yaralı kurtarma çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. Ayrıca sağlık personelinin olası afetlerde hızlı ve etkin müdahale edebilmesi amacıyla saha uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikatla, sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin afetlere karşı hazırlıklı olması, can güvenliğinin sağlanması ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti

Nikaha damga vuran an! İmam üstüne basa basa sordu, damat kabul etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenler şaşkına döndü! Örümcek sırtında onlarca yavrusunu taşıdı

Görenler önce korktu, sonra hayrete düştü! Sırtına dikkat
PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz

PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı

Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü

Olan bitene daha fazla sessiz kalamadı! Mesajı çok net

Midyat'ta kira kavgasında amcasını bıçaklayan yeğen mahkemede konuştu: Kaç darbe vurduğumu hatırlamıyorum

Amcasını bıçakladığını kabul etti! Kaç kez vurduğunu hatırlamıyor
Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt geldi

Emir Sarıgül, babasının evinde mi saklanıyor? İlk ağızdan yanıt
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın

Özel'in ayağına ne oldu? AK Parti cephesinden kafa karıştıran sözler