Tunceli'de deprem ve yangın tatbikatında senaryo gereği 3 kişi kurtarıldı

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TUNCELİ İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta, senaryo gereği yaralanan 2 kişi ile dumandan etkilenen 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi koordinesinde, afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması, personelin bilinçlendirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla deprem ve yangın tatbikatı düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binalarında gerçekleştirilen tatbikata Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

SENARYO GEREĞİ 3 KİŞİ KURTARILDI

Tatbikat kapsamında deprem ve yangın alarmının ardından binaların tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye sırasında düşmeye bağlı travma geçirdiği varsayılan 2 kişiden biri UMKE, diğeri ise Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerince kurtarıldı. Binada çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilendiği varsayılan 1 kişi de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALE KABİLİYETİ DEĞERLENDİRİLDİ

Tatbikatta, muhtemel deprem ve yangın gibi afet durumlarında personelin tahliye süreçlerine uyumu, acil müdahale ekiplerinin olaylara yaklaşımı, yaralı kurtarma çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi. Ayrıca sağlık personelinin olası afetlerde hızlı ve etkin müdahale edebilmesi amacıyla saha uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikatla, sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin afetlere karşı hazırlıklı olması, can güvenliğinin sağlanması ve acil durumlarda müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı