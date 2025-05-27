Tunceli'de Anne Ayı ve Yavru Ayıları Doğada Görüntülendi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı ve üç yavrusu, doğada yiyecek ararken görüntülendi. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının çeşitliliğini ve ekosistemin sağlıklı işleyişini gösteriyor. Uzmanlar, vahşi hayvanlarla karşılaşan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Tunceli'de anne ve 3 yavru ayı yiyecek ararken görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde anne ayı, üç yavrusuyla birlikte doğada yiyecek ararken görüntülendi.
Görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte dere kenarında besin aradığı ve çevreyi dikkatlice gözlemlediği görülüyor. Ayıların insanlara aldırış etmeden doğal davranışlarını sergilemesi izleyenleri şaşırttı. Uzmanlar, bu tür görüntülerin bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini ve ekosistemin sağlıklı işleyişini gösterdiğini belirtti. Yetkililer ise vatandaşlara, vahşi hayvanlarla karşılaşıldığında dikkatli olunması ve güvenli mesafeden izlenmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Pülümür, zengin yaban hayatı ve bakir doğasıyla son yıllarda doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.