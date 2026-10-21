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Tunceli Çemişgezek'te yaban keçileri 25 odalı İn Delikleri'ne tırmandı

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Tunceli Çemişgezek'te yaban keçileri 25 odalı İn Delikleri'ne tırmandı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen 25 odalı İn Delikleri'ne tırmanan yaban keçileri ve yavruları dronla görüntülendi. Keçilerin ahşap merdivenlerden ve kayalıklar arasından odalara çıktığı anlar kaydedildi.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen, sarp kayalara oyulmuş 4 katlı ve 25 odalı tarihi 'İn Delikleri'ne tırmanan yaban keçileri ile yavruları, dronla görüntülendi.

Çemişgezek ilçesindeki Tağar Çayı Vadisi, tarihi yapıları ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Vadinin yukarı kesimlerinde sarp kayalara oyulan, halk arasında 'Derviş Hücreleri' ve 'İn Delikleri' olarak bilinen tarihi kaya odaları, arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen yapı; 4 kat halinde 25 oda, odaları birbirine bağlayan uzun koridorlar ve iç mekanların aydınlatılmasını sağlayan büyük pencerelerden oluşuyor. Geçmişte barınma amacıyla kullanıldığı değerlendirilen odalarda, kayaların arasından sızan yağmur sularının biriktirildiği iki bölümlü su depoları da yer alıyor.

AHŞAP MERDİVENLERDEN ÇIKIP ODALARA GİRDİLER

Yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen ve koruma altında bulunan yaban keçileri ve yavrularının, vadinin sarp yamaçlarından tarihi kaya odalarına tırmandığı anlar dronla kaydedildi. Görüntülerde, bazı keçilerin ziyaretçilerin odalara ulaşması için kurulan ahşap merdivenlerden, bazılarının ise kayalıklar arasında sıçrayarak üst katlara çıktığı görüldü. Keçilerin tarihi odaların içinde dolaştığı ve pencere açıklıklarında hareket ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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