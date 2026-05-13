Hatimoğulları: Suriye'de Alevi Kadınlara Karşı İşlenen Suçlara Sessiz Kalmayacağız

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevi kadınlara yönelik suçlara ilişkin uluslararası hak örgütleri ve kadın örgütlerine çağrıda bulundu. Hatimoğulları, Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılması ve kaçırılan kadınların akıbetinin ortaya çıkarılması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevi kadınlara yönelik işlenen suçlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de Alevi kadınlara karşı işlenen suçlara sessiz kalmayacağız! Tüm uluslararası hak örgütlerine ve kadın örgütlerine çağrımızdır: Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılması ve ailesine kavuşması için derhal harekete geçilmelidir. Suriye'de çeteler eliyle kaçırılan kadınların akıbetinin açığa çıkarılması, kadınlara karşı işlenen suçların tespit edilmesi ve sorumluların yargılanması için uluslararası bir ağ oluşturulmalıdır."

Kaynak: ANKA