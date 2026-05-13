Haberler

Hatimoğulları: Suriye'de Alevi Kadınlara Karşı İşlenen Suçlara Sessiz Kalmayacağız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'deki Alevi kadınlara yönelik suçlar konusunda uluslararası hak ve kadın örgütlerine çağrıda bulundu. Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılması ve kaçırılan kadınların akıbetinin ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevi kadınlara yönelik suçlara ilişkin uluslararası hak örgütleri ve kadın örgütlerine çağrıda bulundu. Hatimoğulları, Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılması ve kaçırılan kadınların akıbetinin ortaya çıkarılması için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Suriye'de Alevi kadınlara yönelik işlenen suçlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de Alevi kadınlara karşı işlenen suçlara sessiz kalmayacağız! Tüm uluslararası hak örgütlerine ve kadın örgütlerine çağrımızdır: Betül Süleyman Alluş'un serbest bırakılması ve ailesine kavuşması için derhal harekete geçilmelidir. Suriye'de çeteler eliyle kaçırılan kadınların akıbetinin açığa çıkarılması, kadınlara karşı işlenen suçların tespit edilmesi ve sorumluların yargılanması için uluslararası bir ağ oluşturulmalıdır."

Kaynak: ANKA
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi

Yapacağını yaptı, dakikalarca başında polisi bekledi!

Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı

En iyi Türk kahvesini yapabilmek için kıyasıya bir yarış verdiler
Alperen Ocakları Başkanı'ndan Ahmet Türk'e: Seni en son ciddiye aldığımızda Samsun’dan zor kaçmıştın

Ahmet Türk'e 16 yıl önceki olayı hatırlattı: Kendini ciddiye aldırma
Camide kalp krizi geçirip yere yığıldı, imam kalp masajıyla hayata döndürdü

Namaz sırasında korkutan olay! İmamın müdahalesi hayat kurtardı
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım