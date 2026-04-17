Haberler

Hatimoğulları Barselona'da Eski Filistin Başbakanı Iştiyye ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barselona'da eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barselona'da ikili temaslarda bulundu. Hatimoğulları, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile bir araya geldi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Küresel İlerici Seferberlik'in toplantısına katılmak için bulunduğu Barselona'da Filistin Araştırma Merkezi Başkanı ve eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

