Hatimoğulları Barselona'da Eski Filistin Başbakanı Iştiyye ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Barselona'da ikili temaslarda bulundu. Hatimoğulları, eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile bir araya geldi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Küresel İlerici Seferberlik'in toplantısına katılmak için bulunduğu Barselona'da Filistin Araştırma Merkezi Başkanı ve eski Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile İran Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mustafa Hicri ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA