Tülay Hatimoğulları, Akbelen savunucularıyla görüşerek TBMM'de mücadele sözü verdi

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(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Akbelen'de zeytini ve toprağı savunan köylüler ile bir araya geldi.

Dem Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları DEM Parti Genel Merkezi'nde "Akbelen Savunucuları" ile görüştü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akbelen'de toprağını ve zeytinini savunan köylülerimizin yanındayız. Akbelen'deki tahribatın araştırılması ve zeytinlikleri madenciliğe açan kanuni düzenlemelerin kaldırılması için başından beri verdiğimiz desteği TBMM'deki mücadelemizde de kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA