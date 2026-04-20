Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aylık 3,94, Yıllık 35,40 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Mart 2026'da yıllık yüzde 35,40, aylık yüzde 3,94 artış gösterdi. Madencilik ve imalat sektörü önemli artışlar kaydetti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 Mart Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 35,40, aylık yüzde 3,94 arttı.

TÜİK, mart ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2026 Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,23 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 35,10 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 53,25, imalatta yüzde 35,10 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 29,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 39,86, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 39,45, enerjide yüzde 88,91, sermaye mallarında yüzde 27,93 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 3,98 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,97, imalatta yüzde 3,98 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,90, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,99,  enerjide yüzde 58,87 artış; sermaye mallarında ise yüzde 0,07 azalış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
