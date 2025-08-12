TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleştirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

Gençlik Merkezi konferans salonunda Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan etkinlik, şiir ve müzik dinletisiyle devam etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Hasan Basri Meriç, yaz okulunun yalnızca bir eğitim süreci olmadığını aynı zamanda bir diriliş hareketi olduğunu söyledi.

Öğrencileri tebrike eden Meriç, "Bu yaz, çocuklarımız sadece bilgiyle değil, değerlerle, maneviyatla, ahlakla ve şuurla tanıştı. Gazze'deki zulmü öğrendiler, Kudüs'ü yüreklerine kazıdılar. Onlar artık sadece öğrenci değil, ümmetin derdini dert edinen birer neferdir." dedi.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral ise 6 hafta süren yaz okulunda gençlerle verimli bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Ahlak, bilinç ve kardeşlik temelli bir eğitim anlayışıyla hareket ettiklerini anlatan Aral, şunları kaydetti:

"Bugün emeğimizin meyvelerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Destek sunan herkese teşekkür ediyorum. İmanlı, bilinçli ve ideal sahibi bir gençlik bu ülkenin en büyük güvencesidir. TÜGVA olarak bu inançla çalışmaya, üretmeye ve gençliğin yanında olmaya devam edeceğiz."

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca da TÜGVA'nın öze dönüş anlayışı üzerine kurulu bir yapı olduğunu belirterek, Kur'an ve manevi değerler etrafında şekillenen anlayışın TÜGVA'yı başarıya götürdüğünü ifade etti.

Öğrencilere hediyelerin verildiği programa, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Yakup Kaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı ve vatandaşlar katıldı.