TÜGVA "İhtisas Akademi Kırşehir" programı düzenlendi

TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinin "İhtisas Akademi Kırşehir" eğitim programının açılış programı gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda "Şehir ve Medeniyet, Ahilik ve Kalite Felsefesi" konusunda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, medeniyetin şehirleri her zaman tamamlayan, kültürleri, inançları, hayatları, hayat tarzları ile insanları bir araya getiren unsur olduğunu söyledi.

Şehirleşmeyle bilimin, sanatın ve, teknolojinin, toplumsal uzmanlaşmayla medeni bir toplumun oluşmasının sağlandığını dile getiren Karahocagil, medeniyetlerin tarihi, şehirlerin tarihi ile başladığını, insanların bir arada yaşayarak yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla yeryüzünü imar etmelerini belirtti.

Erdemli şehirlerin mutluluğa ve mutlak saadete ulaşmada, şehirlerin ahlakın, sanatın, felsefenin ve dini düşüncenin geliştiği mekanlar olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Karahocagil, şehirlerin sadece fiziksel bir mekan değil, İslam medeniyetinin somut parçası, ruhu ve ahlakı olarak görülmesi gerektiğine değindi.

TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Abdullah İnce ise Ahiliğin insanlara çok şey öğrettiğini, işin sağlam, ahlakın düzgün olduğu zaman medeniyetin de inşa edildiğini belirterek, Ahiliğin sadece geçmişte kalmış bir sistem değil, bugünün dünyasının en büyük ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcıların soruları cevaplandırıldı.