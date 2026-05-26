Denizli'de tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü
Denizli'nin Güney ilçesinde evde duvarda asılı tüfekle oynayan 14 yaşındaki A.B., silahın ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Parmaksızlar Mahallesi'nde, evlerinin duvarında asılı tüfekle oynayan 14 yaşındaki A.B'nin, silahın bir anda ateş almasıyla vurulduğu iddia edildi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek