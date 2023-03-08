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TUBA, DURAKTA BEKLERKEN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Güncel Haberler

BATMAN'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü'nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

BATMAN'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü'nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Atılgan, takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan'ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Atılgan Batman Güncel Haberler

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