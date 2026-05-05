Haberler

TSK'dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü

TSK'dan Hakkari'de heyelan bölgesine 40 metrelik köprü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan bölgede başlatılan çalışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulacak 40 metre uzunluğundaki köprünün çalışmalarına da başlandı.

HAKKARİ-Van kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan bölgede başlatılan çalışmalar sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulacak 40 metre uzunluğundaki köprünün çalışmalarına da başlandı.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akçalı köyü yakınlarında 13 Nisan'da meydana gelen heyelanların ardından kapanan kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Zap Suyu'nun karşı tarafında açılan alternatif servis yolunda da sona yaklaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ise panel köprü kurulumu için çalışma yapıyor. Malatya İstihkam Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından TIR'larla bölgeye sevk edilen malzemeler vinçlerle indirilip montajlanıyor. İş makineleri ve vinçle taşınan panelleri, Zap Suyu'nun 2 yakasına yerleştirmek için ekipler, yoğun mesai harcıyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan 4 metre genişliğinde ve 40 metre uzunluğundaki panel köprünün, ağır tonajlı araçların geçişine de uygun olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli 'Yıldırımhan' tanıtıldı

Sınırımızda savaş sürerken Türkiye gizli silahını tanıttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim açıklandı

24 saat geçmeden koltuğu doldu! İşte Gençlerbirliği'nin yeni hocası
Okan Buruk'tan Bertuğ Yıldırım'a kanca

Gözünü milli golcüye dikti! Varsa yoksa o diyor
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
İçişleri Bakanlığından 7 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

Bu görüntülerin kaydedildiği şehirlerimize Meteoroloji'den yeni uyarı
Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı! Kapakları 3 kişi kör etti

3 kişiyi kör etti! Ünlü termos markası 8.2 milyon ürününü geri çağırdı
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde

Aydınlar'ın geri adımı sonrası Safi'nin o sözleri yeniden gündemde