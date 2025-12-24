Haberler

ABD yönetimi, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandıracak

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, Louisiana'nın New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandırılacağını duyurdu. Askerler, en az 2026 Şubat sonuna kadar kentte kalacak. Bunun yanında, Yüksek Mahkeme, Chicago'ya Ulusal Muhafız konuşlandırılmasına izin vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Louisiana eyaletinin New Orleans kentine 350 Ulusal Muhafız konuşlandıracağı bildirildi.

The New York Times'ın haberine göre, Louisiana Valisi Jeff Landry, yönetimin kente Ulusal Muhafız konuşlandırılması kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

350 Ulusal Muhafızın yeni yıl öncesi kente konuşlandırılacağını bildiren Landry, askerlerin en az 2026 Şubat sonuna kadar kentte kalacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell de yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu durumu doğrulayarak askerlerin kentteki federal kolluk kuvvetlerine destek sağlayacağını bildirdi.

Yüksek Mahkemeden Chicago'ya Ulusal Muhafız konuşlandırılmasına engel

Trump yönetimi yeni bölgelerde Ulusal Muhafız konuşlandırma kararı alırken diğer kararlar ise yargı engeline takılıyor.

The Washington Post gazetesinin haberine göre Yüksek Mahkeme, Başkan Trump yönetiminin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentine "şimdilik" Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırmasına izin verilmeyeceğine karar verdi.

Mahkeme kararında, ABD Başkanının bu konudaki yetkisinin "yalnızca istisnai durumlarda" geçerli olabileceği ifadesi yer aldı.

Söz konusu kararın her ne kadar "geçici" de olsa, benzer davaları önemli derecede etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD'de federal yargıç 10 Ekim'de, Trump yönetiminin Illinois'a Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma kararının iki haftalığına engellendiğini bildirmişti.

Bunun üzerine yönetim 18 Ekim'de Yüksek Mahkeme'ye başvurarak Chicago'ya Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırılmasına izin verilmesini talep etmişti.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açılırken yasal süreç devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
500

