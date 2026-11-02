Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump yönetimi 20 bin kişinin oy pusulasının ayrılmasını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump yönetimi, ara seçimlere bir gün kala California'da vatandaş olmadığını iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişinin oy pusulasının ayrılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Federal temyiz mahkemesi cuma günü talebi reddetmişti, seçim yetkilileri işlemi uygulamada imkansız buluyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kongre ara seçimlerine bir gün kala, California eyaletinde ABD vatandaşı olmadığını iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişiye ait oy pusulalarının, vatandaşlık durumları doğrulanana kadar diğerlerinden ayrılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

ABD basınındaki haberlere göre, Trump yönetimi, federal temyiz mahkemesinin cuma günü aynı yöndeki talebi reddetmesinin ardından konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Trump yönetiminden avukatlar, California yetkililerinden "vatandaşların ve vatandaş olmadığından şüphelenilen kişilerin" oy pusulalarını birbirinden ayırmasını talep eden başvuruyu bu sefer Yüksek Mahkeme'ye götürdü.

Yönetimin, California'da yabancı uyruklu olduğunu iddia ettiği yaklaşık 20 bin kişinin, posta aracılığıyla gönderdiği oy pusulalarının, vatandaşlık statüleri doğrulanana kadar diğerlerinden ayrılmasını talep etmesi, yarın yapılacak Kongre ara seçimlerine bir gün kala geldi.

ABD Başsavcı Yardımcısı John Sauer, mahkemenin karar vermesi halinde bu durumun "hiçbir oyun iptaline yol açmayacağını ancak vatandaş olmadığından şüphelenilen kişilerin seçmen olma yeterliliği doğrulanana kadar zaman tanıyacağını" savundu.

Seçim yetkilileri, yaklaşık 23 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu California'da, posta yoluyla gönderilen yüz binlerce oy pusulasının işlemden geçirilmiş olması nedeniyle şüpheli oy pusulalarının tespit edilip kenara ayrılmasının uygulamada "imkansız" olduğunu belirtiyor.

ABD'de yarın yapılacak seçimlerde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'nun 35 sandalyesi belirlenecek. Seçimlerin, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin kalan iki yılındaki siyasi dengeler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Kaynak: AA
İran müzakere heyeti şartlarını sunarak Doha'dan ayrıldı: Savaşı bitirecek taslak masada

İran geri adım atmıyor! Şartlarını açıkladı, masadan kalktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'daki istifa krizinde Fenerbahçe detayı! 'Hatırlamıyor musun?' diyerek çıkışmış

Galatasaray'daki istifa krizinden Fenerbahçe çıktı! İşte o sözler
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket

28 ilde yapılan anket, muhalefet cephesini kara kara düşündürecek
ABD'deki başarısız infazın doktoru ilk kez konuştu! 'Beceriksiz değilim'

Başarısız idamın doktoru ilk kez konuştu! Sözleri bomba
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı

İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
Bartın'da asansörün halatı koptu! Baba ile oğlu 10 metre yükseklikten düştü

Asansörün halatı 3. katta koptu! Baba ile oğlu 10 metreden düştü
Nazilli'de 15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakla yaralayan lise öğrencisi tutuklandı! Annesi adliyede bayıldı

15 yaşındaki kız öğrenciyi bıçakladı! Annesi adliyede bayıldı