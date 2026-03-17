Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup etmesi sonrasında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Trump "Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini ima eden paylaşımda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın beyzbol yarı finalinde İtalya'yı 4-2 mağlup ettiğine işaret etti.

"Venezuela'da son zamanlarda iyi şeyler oluyor. Bu sihrin neyle ilgili olduğunu merak ediyorum. 51. eyalet olmak isteyen var mı?" ifadelerini kullanan Trump, Venezuela'nın "ABD'nin 51. eyaleti" olabileceğini ima etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Kasım 2025'te, ABD'nin ülkesini "51'inci eyalet" yapmayı amaçladığını öne sürmüştü. Trump daha önce de Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini dile getirmişti.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı. Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İran savaşta bir ilki yaşattı, İsrail'in tepkisi hayli sert oldu
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti

Bu kez komşu komşuyu vurdu! 400 kişi feci şekilde can verdi
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak

Trump asla durmuyor: O ülkeyi alma onuru benim olacak
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor

Hepsi yan yana dizildi: Bayraklara sarılı tabutlar salonu doldurdu
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor

Dünya Hürmüz'ü konuşurken, başka bir yeri işaret etti
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek

Savaş ne kadar sürecek? İsrail'in gizli planı ortaya çıktı
Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar

Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar