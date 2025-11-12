Haberler

Trump ve Şara'nın Esprili Buluşması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Oval Ofis'te gerçekleşen buluşmada yapılan eğlenceli sohbet ve hediyeleşme anları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Oval Ofis'teki buluşmada gerçekleşen esprili sohbet sosyal medyada gündem oldu.

ABD Başkanı Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara arasında 10 Kasım'da gerçekleşen ve bir ilk niteliği taşıyan görüşmenin sonunda iki liderin birbirine hediyeler verdiği ve sohbet ettiği esprili anlar sosyal medyada geniş yer buldu.

Şara'ya kendi markasını taşıyan bir parfüm hediye eden Trump, parfümü Suriye Cumhurbaşkanı'na bizzat sıktı.

Trump, aynı parfümden bir tane de eşine hediye ettiğini ifade ederek, Şara'ya, "Kaç eşin var?" şeklinde espri yaptı. Şara da Trump'ın sorusuna gülerek, "Bir." diye yanıt verdi.

Daha sonra Trump'a dünyanın ilk yazılı gümrük tarifesini, Suriye'de basılı ilk pulu ve ülkesine ait bazı tarihi ve arkeolojik eserleri hediyeler eden Şara da aynı şekilde espri yaparak, Trump'a "İkinci hediye First Lady için. Sizin kaç eşiniz var?" diye sordu. Trump da gülerek soruya, "Şimdilik bir." diye karşılık verdi.

Ahmed Şara'nın Washington ziyareti, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanı tarafından ağırlandığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
