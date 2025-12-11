ABD Başkanı Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e "seçimler ne zaman yapılacak" sorusu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna halkının artık savaşın sona ermesini istediğini belirterek, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da iş insanlarıyla bir araya geldiği görüşmenin ardından basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seçim çağrısı yaparak, "Merak ediyorum, Ukrayna'da seçimlerin yapılmasına ne kadar zaman kaldı? Uzun zamandır seçim yapılmadı." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok fazla insan kaybettiğini ve Ukraynalıların yüzde 82'sinin "savaşın sona ermesini" istediğini ortaya koyduğunu söyleyen Trump, artık Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi ve barış anlaşması konusunda Zelenskiy'nin "gerçekçi" olması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Ben de diyorum ki, Ukrayna'da ne zaman kimseyi ayrıştırmayan bir seçim yapılacak? Orada büyük bir yolsuzluk sorunu da var. İnsanlar da soruyorlar, ne zaman olacak, ne zaman seçim yapılacak? Seçim yapacaklar mı, yoksa bu durum böyle devam mı edecek?" sorularını yöneltti.