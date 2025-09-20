Trump'tan Televizyon Kanallarına Eleştiri: 'Yasa Dışı Davranıyorlar'

ABD Başkanı Donald Trump, "iyi olan şeyleri kötü gösteren" televizyon kanallarının yasalara aykırı tutum sergilediğini ifade etti.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde komedyen Jimmy Kimmel'ın programının, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle askıya alınmasının ardından televizyon kanallarının lisanslarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Başkan Trump, "İyi olan olayları alıp kötü gibi gösteriyorlar. Bence bu yasalara aykırı bir durum." dedi.

Kimmel'in programının askıya alınması

ABC kanalında "Jimmy Kimmel Live" programını sunan komedyen Kimmel, Kirk suikastı sonrası "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" yorumu dahil bir dizi açıklamada bulunmuştu.

Kimmel'in programlarında yaptığı açıklamaların ardından ABC kanalı, şovun belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurmuş, herhangi bir neden belirtmemişti.

Trump da bazı televizyon kanallarının kendisini "kötü tanıttığını" kaydederek "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.